ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Didem Balçın, önceki gece sevgilisi Can Aydın ile nişanlandı.
Kuruluş Osman'nın 'Selcan Hatun'u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile nişanlandı
Evliliğe ilk adım... ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da 'Selcan Hatun' karakterine hayat veren Didem Balçın, önceki gece sevgilisi Can Aydın ile nişanlandı.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.