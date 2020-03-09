Bugünkü
Takvim

'nın ''u sevgilisi ile nişanlandı

Evliliğe ilk adım... ekranlarının sevilen dizisi 'da '' karakterine hayat veren , önceki gece sevgilisi ile nişanlandı.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
ABONE OL
Evliliğe ilk adım
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Didem Balçın, önceki gece sevgilisi Can Aydın ile nişanlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Saklambaç Kuruluş Osman'nın 'Selcan Hatun'u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile nişanlandı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri