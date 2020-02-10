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  • 10.02.2020
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güzellik sırlarını paylaştı

, ALL dergisinin Şubat sayısının konuğu oldu. Bol bol su içip, sebze ağırlıklı beslendiğini belirten oyuncu, "Geceleri meditasyon müzikleriyle uykuya dalmak beni çok rahatlatıyor" dedi.

Bir içim su!
Hazal Filiz Küçükköse, ALL dergisinin Şubat sayısının konuğu oldu. Bol bol su içip, sebze ağırlıklı beslendiğini belirten oyuncu, "Geceleri meditasyon müzikleriyle uykuya dalmak beni çok rahatlatıyor" dedi.

Oyuncu Hazal Küçükköse güzellik sırlarını paylaştı: Spor yapıyorum. 20 dakika cildimi temizliyorum. Bol bol su içiyorum

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