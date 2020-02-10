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  • 10.02.2020
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''nın başrolü pilatese başladı

'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi ''nın başrolü , günden güne daha popüler hale gelen pilatese başladı. Oyuncu, pilates sayesinde vücudunu ve zihnini geliştirecek.

Pilatese başladı
Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi 'Baba Parası'nın başrolü Ahmet Kural, günden güne daha popüler hale gelen pilatese başladı. Oyuncu, pilates sayesinde vücudunu ve zihnini geliştirecek.

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