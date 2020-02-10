Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi 'Baba Parası'nın başrolü Ahmet Kural, günden güne daha popüler hale gelen pilatese başladı. Oyuncu, pilates sayesinde vücudunu ve zihnini geliştirecek.
Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği yılın komedi filmi 'Baba Parası'nın başrolüAhmet Kural, günden güne daha popüler hale gelen pilatese başladı. Oyuncu, pilates sayesinde vücudunu ve zihnini geliştirecek.
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