Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. İkili, alışveriş sırasında özellikle Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. İkili, alışveriş sırasında özellikle Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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