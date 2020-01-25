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  • 25.01.2020
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Bergüzar Korel ile 'e Arap hayranlarında yoğun ilgi

Bergüzar Korel ile , geçtiğimiz gün 'nde objektiflere yansıdı. İkili, alışveriş sırasında özellikle Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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