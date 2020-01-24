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  • 24.01.2020
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'den 'hayaller hayatlar' paylaşımı

, hamilelik kilolarıyla dalga geçti. 8 buçuk aylık hamile oyuncu, mankenin üzerindeki kürkü 'Hayaller', kendininkini de 'Hayatlar' diye paylaşıp gülümsetti.

Hayaller hayatlar

Bergüzar Korel, hamilelik kilolarıyla dalga geçti.

8 buçuk aylık hamile oyuncu, mankenin üzerindeki kürkü 'Hayaller', kendininkini de 'Hayatlar' diye paylaşıp gülümsetti.

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