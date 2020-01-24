Bergüzar Korel, hamilelik kilolarıyla dalga geçti.
8 buçuk aylık hamile oyuncu, mankenin üzerindeki kürkü 'Hayaller', kendininkini de 'Hayatlar' diye paylaşıp gülümsetti.
Bergüzar Korel, hamilelik kilolarıyla dalga geçti.
8 buçuk aylık hamile oyuncu, mankenin üzerindeki kürkü 'Hayaller', kendininkini de 'Hayatlar' diye paylaşıp gülümsetti.
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