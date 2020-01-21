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  • 21.01.2020
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Ustalardan nostalji gecesi

Önceki akşam 'te ustalar gecesi vardı. , , , , ve gibi isimler, konukları geçmişe götürdü.

Nostalji gecesi

Önceki akşam Büyük Kulüp'te ustalar gecesi vardı. Gönül Yazar, Semiha Yankı, Seyyal Taner, Gülden Karaböcek, Rana Alagöz ve Ersan Erdura gibi isimler, konukları geçmişe götürdü.

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