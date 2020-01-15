Brezilyalı oyuncu Larissa Gacemer, yine muzipliğini konuşturdu. Önceki gün eşi Burak Gacemer'e havalı pozlar veren Larissa, bu karesine de 'Biri künefe mi dedi bakışı' diye yazarak güldürdü. Brezilyalı oyuncu Larissa Gacemer, yine muzipliğini konuşturdu. Önceki gün eşi Burak Gacemer'e havalı pozlar veren Larissa, bu karesine de 'Biri künefe mi dedi bakışı' diye yazarak güldürdü.
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