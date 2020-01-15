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Brezilyalı oyuncu yine muzipliğini konuşturdu

Brezilyalı oyuncu , yine muzipliğini konuşturdu. Önceki gün eşi 'e havalı pozlar veren Larissa, bu karesine de "Biri künefe mi dedi bakışı" diye yazarak güldürdü.

Künefe bakışı
Brezilyalı oyuncu Larissa Gacemer, yine muzipliğini konuşturdu. Önceki gün eşi Burak Gacemer'e havalı pozlar veren Larissa, bu karesine de "Biri künefe mi dedi bakışı" diye yazarak güldürdü.

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