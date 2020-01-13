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  • 13.01.2020
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Vazgeçilmezi Türk lokumu! Türk lezzetlerini unutmadı...

Yazar 'nın ardından bu yaz da 'la kısa süreli aşk yaşayan , lezzetlerimizi unutamadı. Brezilyalı model, önceki gün gittiği lüks bir restoranda kendisine ikram edilen Türk lokumlarını afiyetle yedi. Lokumları sosyal medyada paylaşıp vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Lima, 'nin gönüllü reklamını yaptı.

Vazgeçilmezi Türk lokumu
Yazar Metin Hara'nın ardından bu yaz da Emir Uyar'la kısa süreli aşk yaşayan Adriana Lima, lezzetlerimizi unutamadı. Brezilyalı model, önceki gün gittiği lüks bir restoranda kendisine ikram edilen Türk lokumlarını afiyetle yedi.



Lokumları sosyal medyada paylaşıp vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Lima, 'nin gönüllü reklamını yaptı.



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