Yazar Metin Hara'nın ardından bu yaz da Türk işadamı Emir Uyar'la kısa süreli aşk yaşayan Adriana Lima, lezzetlerimizi unutamadı. Brezilyalı model, önceki gün gittiği lüks bir restoranda kendisine ikram edilen Türk lokumlarını afiyetle yedi.
Lokumları sosyal medyada paylaşıp vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Lima, Türkiye'nin gönüllü reklamını yaptı.
Lokumları sosyal medyada paylaşıp vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Lima, Türkiye'nin gönüllü reklamını yaptı.
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