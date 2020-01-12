Burcu Kıratlı ile geçen yıl boşandıktan sonra yeniden evlilik kararı alan Sinan Akçıl, iltifatta çığır açtı. Güzel oyuncuya övgüler yağdıran popçu, önceki akşam da iş başındaydı.

Eski eşinin başrolündeki 'Aşk ve Mavi' dizisini paylaşan Akçıl, şöyle yazdı: "Üzerine daha iyisini görmedim. İlk kabul edeceğin işi, yılın en şanslısı ilan ediyorum."