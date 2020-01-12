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Oyuncu kardeşi Yiğit'in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı

Oyuncu , dün kardeşi Yiğit'in doğum gününü bu kareyle kutladı. Sosyal medyada renkli paylaşımlara imza atan Güven, verdiği muzip pozla bu kuralını bozmadı.

Kardeş kardeş poz

Oyuncu Seda Güven, dün kardeşi Yiğit'in doğum gününü bu kareyle kutladı. Sosyal medyada renkli paylaşımlara imza atan Güven, verdiği muzip pozla bu kuralını bozmadı.

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