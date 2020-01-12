Oyuncu Seda Güven, dün kardeşi Yiğit'in doğum gününü bu kareyle kutladı. Sosyal medyada renkli paylaşımlara imza atan Güven, verdiği muzip pozla bu kuralını bozmadı.
Oyuncu Seda Güven, dün kardeşi Yiğit'in doğum gününü bu kareyle kutladı. Sosyal medyada renkli paylaşımlara imza atan Güven, verdiği muzip pozla bu kuralını bozmadı.
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