Eski manken Didem Uzel, 2012'de finansçı Selim Sarı ile evlendi. ABD'de yaşayan çift, 4 yaşındaki oğulları Aslan için New York'tan taşınıp Miami'ye yerleşti. Oğlunun sevimli anlarını İnstagran hesabından paylaşan Didem Uzel Sarı, evladının üzerine titredi. İngilizcenin yanı sıra çok iyi Türkçe de konuşabilen Aslan, damak zevkiyle de gülümsetti. Uzel, ABD'de en çok tüketilen yemeklerden olan hamburgeri beğenmeyen Aslan'ın tam bir lahmacun düşkünü olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde lahmacun, içli köfte, kebap ve tantuni yapan bir Türk restoranına giden aile, ziyafet çekti. Oğlunun beslenmesi ile yakından ilgilenen Uzel'e takipçilerinden 'örnek anne' yorumları geldi.



Didem Uzel, oğlu Aslan'ın beslenmesi ve eğitimiyle yakından ilgileniyor.