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  • 09.01.2020
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Kariyer eylemi şaşırttı

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren , kariyerine farklı bir yön çizdi. Eski manken ve oyuncu, sporcu psikoloğu olarak Fransız Lape Hastanesi'nde görev almaya başladı.

Kariyer eylemi şaşırttı
Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Eylem Şenkal, kariyerine farklı bir yön çizdi. Eski manken ve oyuncu, sporcu psikoloğu olarak Fransız Lape Hastanesi'nde görev almaya başladı.

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