Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.01.2020
  • Gazete

Afiyet olsun

Güzel oyuncu , yılbaşı akşamı tombalada kazandı. Basketbolcu eşi Caner Erdeniz de ödül olarak kahvaltı hazırladı. Boz ise kızı Vina ile yatakta kahvaltı keyfi yaptı

Afiyet olsun
Güzel oyuncu , yılbaşı akşamı tombalada kazandı. Basketbolcu eşi Caner Erdeniz de ödül olarak kahvaltı hazırladı. Boz ise kızı Vina ile yatakta kahvaltı keyfi yaptı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAfiyet olsun
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri