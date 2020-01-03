Afiyet olsun

Güzel oyuncu Müge Boz, yılbaşı akşamı tombalada kazandı. Basketbolcu eşi Caner Erdeniz de ödül olarak kahvaltı hazırladı. Boz ise kızı Vina ile yatakta kahvaltı keyfi yaptı Güzel oyuncu Müge Boz, yılbaşı akşamı tombalada kazandı. Basketbolcu eşi Caner Erdeniz de ödül olarak kahvaltı hazırladı. Boz ise kızı Vina ile yatakta kahvaltı keyfi yaptı
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