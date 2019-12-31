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  • 31.12.2019
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Aksiyon aşkına

Oyuncu ve şarkıcı , işadamı sevgilisi Alican Ulusoy sayesinde aksiyon tutkunu olup çıktı. Subaşı, önceki gün de aşkının gözetiminde atış talimi yaptı.

Aksiyon aşkına

Oyuncu ve şarkıcı Hande Subaşı, işadamı sevgilisi Alican Ulusoy sayesinde aksiyon tutkunu olup çıktı. Subaşı, önceki gün de aşkının gözetiminde atış talimi yaptı.

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