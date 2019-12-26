Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.12.2019
  • Gazete

Gezgin çift Larissa ile rotayı 'ya çevirdi

Gezgin çift Larissa ile , önceki gün rotalarını 'ya çevirdi. 'ya giden Brezilyalı modelle eşi bir ara böyle aşka geldi. Gacemer çiftinin romantik karesi binlerce beğeni aldı.

İspanya kumruları

Gezgin çift Larissa ile Burak Gacemer, önceki gün rotalarını İspanya'ya çevirdi. Barcelona'ya giden Brezilyalı modelle eşi bir ara böyle aşka geldi. Gacemer çiftinin romantik karesi binlerce beğeni aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriGezgin çift Larissa ile Burak Gacemer rotayı İspanya'ya çevirdi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri