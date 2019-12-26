Gezgin çift Larissa ile Burak Gacemer, önceki gün rotalarını İspanya'ya çevirdi. Barcelona'ya giden Brezilyalı modelle eşi bir ara böyle aşka geldi. Gacemer çiftinin romantik karesi binlerce beğeni aldı.
Gezgin çift Larissa ile Burak Gacemer, önceki gün rotalarını İspanya'ya çevirdi. Barcelona'ya giden Brezilyalı modelle eşi bir ara böyle aşka geldi. Gacemer çiftinin romantik karesi binlerce beğeni aldı.
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