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  • 25.12.2019
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Popçu '30 milyonluk ev' iddialarını yalanladı

önceki gün Bebek'teydi. Popçu, 15 milyon liralık evini 30 milyona satışa çıkardığı ve satamayınca 35 bin liraya kiraya vereceği iddiasını yalanladı.

'Benim öyle evım yok'

Gülşen önceki gün Bebek'teydi. Popçu, 15 milyon liralık evini 30 milyona satışa çıkardığı ve satamayınca 35 bin liraya kiraya vereceği iddiasını yalanladı: "Benim ne kiralık ne de satılık evim var."

Aydın HAMZA

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