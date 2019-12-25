Gülşen önceki gün Bebek'teydi. Popçu, 15 milyon liralık evini 30 milyona satışa çıkardığı ve satamayınca 35 bin liraya kiraya vereceği iddiasını yalanladı: "Benim ne kiralık ne de satılık evim var."

Aydın HAMZA