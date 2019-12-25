Ünlü oyuncu Eda Ece, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. Ece, önceki akşam Etiler'de aracıyla seyir halindeyken geçimini kağıt toplayarak sağlayan Kader'in yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Ece, aracından inip Kader'le bir süre sohbet etti. Küçük kızın "Ailemin durumu kötü üşüyoruz Eda abla" sözüyle içi burkulan güzel oyuncu, Kader'le ağabeyini ailesinin izniyle mağazaya götürüp onlara mont aldı.



Kağıt toplayan ailenin kamyoneti arızalanınca devreye yine Eda Ece girdi.



Soğuktan üşüyen Kader, oyuncunun aldığı montu hemen üzerine geçirdi.

EDA, KADER'IN İYİLİK MELEĞİ OLDU

Oyuncunun yardımı bununla sınırlı kalmadı. Yoksullukla mücadele eden aileye bir miktar para yardımı da yapıp ihtiyacı olduğunda araması için Kader'e telefon numarasını verdi. Daha sonra aracına dönen Ece, ailenin kamyonetinin arızalandığını gördü. Bunun üzerine oyuncu, Kader ve ailesi için bir taksi tutup evlerine gitmelerini sağladı. Ece, bu hareketiyle de takdir topladı.



Güzel oyuncu, Kader ile ağabeyinin fotoğraf isteğini de kırmadı.

DOĞAN SAVAŞ