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  • 18.12.2019
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'tan dedikodulara foto yanıt! Süperstar 'la poz verdi...

Geçtiğimiz günlerde atölyesini kapattığı konuşulan 'tan dedikodulara foto yanıt... Ünlü modacı, önceki gün atölyesinde 'ı ağırladı. Yerlitaş, Süperstar'la böyle poz verdi.

Süper buluşma

Geçtiğimiz günlerde atölyesini kapattığı konuşulan Nur Yerlitaş'tan dedikodulara foto yanıt...

Ünlü modacı, önceki gün atölyesinde Ajda Pekkan'ı ağırladı. Yerlitaş, Süperstar'la böyle poz verdi.

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