Geçtiğimiz günlerde atölyesini kapattığı konuşulan Nur Yerlitaş'tan dedikodulara foto yanıt...
Ünlü modacı, önceki gün atölyesinde Ajda Pekkan'ı ağırladı. Yerlitaş, Süperstar'la böyle poz verdi.
Geçtiğimiz günlerde atölyesini kapattığı konuşulan Nur Yerlitaş'tan dedikodulara foto yanıt...
Ünlü modacı, önceki gün atölyesinde Ajda Pekkan'ı ağırladı. Yerlitaş, Süperstar'la böyle poz verdi.
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