Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, yılbaşında parayı değil; çocuklarını tercih etti. Musti ile on yıllık evliliği Haziran 2018'de biten Jahovic, boşandıktan bir ay sonra gönlünü kaptırdığı Sadettin Saran'la geçen ay ayrılmıştı.



Jahovic, daha önce "Bekar anne değilim. Çünkü Mustafa çok iyi bir baba" demişti.

Musti ise Aralık 2018'de yeni bir aşka yelken açtığı Melis Sütşurup'la bu yaz yollarını ayırmıştı. Uzun süredir Musti'yle bir araya gelmeyen Jahovic, bu yılbaşını ünlü popçu ve çocuklarıyla evde geçireceğini açıkladı. 2020'ye oğulları Yavuz ve Yaman'la gireceklerini söyleyen Sırp şarkıcı, "İkimiz de sahne tekliflerini geri çevirdik" dedi. Jahovic'in bu açıklaması "Parayla saadet olmaz" dedirtti.



Jahovic'le Saran, evlenecekleri konuşulurken geçen ay ayrıldı.