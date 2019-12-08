Keyifler yerinde

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Gamze Topuz ile futbol yorumcusu Tümer Metin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Baş başa yemek yiyen çiftin keyifli halleri dikkat çekti.
Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Gamze Topuz ile futbol yorumcusu Tümer Metin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Baş başa yemek yiyen çiftin keyifli halleri dikkat çekti. İkili yemeğin ardından alışveriş turuna çıktı.
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