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  • 08.12.2019
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İkinci bebeğine hamile olan 'dan eşi ile olay poz

İkinci bebeğine hamile olan , önceki gün partisi düzenledi. Araz, sosyetik işadamı eşi ile partiden böyle esprili pozunu paylaştı.

NO 2 gelıyor pozu

İkinci bebeğine hamile olan Rachel Araz, önceki gün partisi düzenledi. Araz, sosyetik işadamı eşi Sami Kiresepi ile partiden böyle esprili pozunu paylaştı.

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