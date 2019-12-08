İkinci bebeğine hamile olan Rachel Araz, önceki gün baby shower partisi düzenledi. Araz, sosyetik işadamı eşi Sami Kiresepi ile partiden böyle esprili pozunu paylaştı.
İkinci bebeğine hamile olan Rachel Araz, önceki gün baby shower partisi düzenledi. Araz, sosyetik işadamı eşi Sami Kiresepi ile partiden böyle esprili pozunu paylaştı.
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