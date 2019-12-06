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  • 06.12.2019
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Oyuncu 'un ödülü 'ndan

Oyuncu , 7. Film Festivali'nde "Küçük Şeyler" filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Yücesoy'a ödülünü verdi.

Ödülü ipek’ten

Oyuncu Alican Yücesoy, 7. Film Festivali'nde "Küçük Şeyler" filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Yücesoy'a ödülünü İpek Tuzcuoğlu verdi.

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