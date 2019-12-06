Oyuncu Alican Yücesoy, 7. Kayseri Film Festivali'nde "Küçük Şeyler" filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Yücesoy'a ödülünü İpek Tuzcuoğlu verdi.
Oyuncu Alican Yücesoy, 7. Kayseri Film Festivali'nde "Küçük Şeyler" filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Yücesoy'a ödülünü İpek Tuzcuoğlu verdi.
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