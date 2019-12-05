Şarkıcı Ferhat Göçer, tiyatro sahnesine transfer oldu. Göçer, Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı 'Aldırma Gönül' adlı tek kişilik performansını 11 Aralık'ta UNIQ Hall'de görücüye çıkaracak. Müzikal için hummalı bir çalışma içine giren şarkıcı, Sabahattin Ali'nin imajına bürünüp poz verdi.
- Saklambaç
- 05.12.2019
- Gazete
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