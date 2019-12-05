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  • 05.12.2019
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Şarkıcı , 'nin imajına bürünüp poz verdi

Şarkıcı , tiyatro sahnesine transfer oldu. Göçer, 'nin hayatından kesitlerin yer aldığı 'Aldırma Gönül' adlı tek kişilik performansını 11 Aralık'ta UNIQ Hall'de görücüye çıkaracak.

Sabahattin Ali oldu
Şarkıcı , tiyatro sahnesine transfer oldu. Göçer, 'nin hayatından kesitlerin yer aldığı 'Aldırma Gönül' adlı tek kişilik performansını 11 Aralık'ta UNIQ Hall'de görücüye çıkaracak. Müzikal için hummalı bir çalışma içine giren şarkıcı, Sabahattin Ali'nin imajına bürünüp poz verdi.

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