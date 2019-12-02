Şimdilerde eşi Sinan Çiftçi ile Avusturya'da olan Selma Çilek, paylaşımıyla şaşırttı. 30 haftalık hamile olan sosyetik modacının bu karesi, 'Bebek nerede?' esprileri yaptırdı. Şimdilerde eşi Sinan Çiftçi ile Avusturya'da olan Selma Çilek, paylaşımıyla şaşırttı. 30 haftalık hamile olan sosyetik modacının bu karesi, 'Bebek nerede?' esprileri yaptırdı.
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