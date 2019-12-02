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  • 02.12.2019
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Eşi ile 'da olan paylaşımıyla şaşırttı

Şimdilerde eşi ile 'da olan , paylaşımıyla şaşırttı. 30 haftalık hamile olan sosyetik modacının bu karesi, "Bebek nerede?" esprileri yaptırdı.

Bebek nerede!
Şimdilerde eşi Sinan Çiftçi ile Avusturya'da olan Selma Çilek, paylaşımıyla şaşırttı. 30 haftalık hamile olan sosyetik modacının bu karesi, "Bebek nerede?" esprileri yaptırdı.

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