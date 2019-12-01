Ünlüler arasındaki 'ikinci el' modası hızla yayıldı. Sanat ve cemiyet hayatının ünlü hanımları, şıklıklarını tamamlayan lüks çantalara servet ödemek yerine ekonomi yapmaya başladı. İkinci el tutkunu ünlü hanımlar, son dönemde Zeynep Akçıray'ın sahibi olduğu Etiler'deki 'Deluxe Seconds' mağazasının müdavimi oldu. Mağazadaki Balenciaga, Chanel, Burberry, Balmain, Dolce & Gabbana, Valentino, Roberto Cavalli, Louis Vuitton, Hermes ve Fendi gibi lüks markaların ikinci el çantaları sosyetik güzeller tarafından kapışıldı.
Dünya markalarının az kullanılmış çantaları, davetlerde ünlü hanımların kurtarıcısı haline getirdi. Bu arada davetlerin vazgeçilmez isimlerinden ikoncan Eda Taşpınar, model Özge Ulusoy ve sosyetik işletmeci Ayşe Kucuroğlu da ikinci el modasının müdavimleri arasında yer alıyor. Az kullandıkları moda parçalarını satışa çıkaran bu isimler, ikinci el kıyafet ve çanta da satın alıyor.
Özge Ulusoy, lüks çantaları ile davetlerde boy gösteriyor.
Stili ile adından söz ettiren Eda Taşpınar, ikinci el modasını yakından takip ediyor.
Ayşe Kucuroğlu, ikinci el moda furyasına kapılan isimlerden...
Dünya markalarının az kullanılmış çantaları, davetlerde ünlü hanımların kurtarıcısı haline getirdi. Bu arada davetlerin vazgeçilmez isimlerinden ikoncan Eda Taşpınar, model Özge Ulusoy ve sosyetik işletmeci Ayşe Kucuroğlu da ikinci el modasının müdavimleri arasında yer alıyor. Az kullandıkları moda parçalarını satışa çıkaran bu isimler, ikinci el kıyafet ve çanta da satın alıyor.
Özge Ulusoy, lüks çantaları ile davetlerde boy gösteriyor.
Stili ile adından söz ettiren Eda Taşpınar, ikinci el modasını yakından takip ediyor.
Ayşe Kucuroğlu, ikinci el moda furyasına kapılan isimlerden...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.