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  • 01.12.2019
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, ve gibi sosyetik isimler çanta satışlarını patlattı

Ünlü hanımlar, şıklıklarının tamamlayıcısı lüks çantalara servet ödemek yerine ekonomi yaptı. Sanat, moda ve cemiyetin ünlü isimleri, çanta satışlarını patlattı.

İkinci el ünlüler
Ünlüler arasındaki 'ikinci el' modası hızla yayıldı. Sanat ve cemiyet hayatının ünlü hanımları, şıklıklarını tamamlayan lüks çantalara servet ödemek yerine ekonomi yapmaya başladı. tutkunu ünlü hanımlar, son dönemde Zeynep Akçıray'ın sahibi olduğu Etiler'deki 'Deluxe Seconds' mağazasının müdavimi oldu. Mağazadaki Balenciaga, Chanel, Burberry, Balmain, Dolce & Gabbana, Valentino, Roberto Cavalli, , Hermes ve Fendi gibi lüks markaların ikinci el çantaları sosyetik güzeller tarafından kapışıldı.

Dünya markalarının az kullanılmış çantaları, davetlerde ünlü hanımların kurtarıcısı haline getirdi. Bu arada davetlerin vazgeçilmez isimlerinden ikoncan Eda Taşpınar, model Özge Ulusoy ve sosyetik işletmeci Ayşe Kucuroğlu da ikinci el modasının müdavimleri arasında yer alıyor. Az kullandıkları moda parçalarını satışa çıkaran bu isimler, ikinci el kıyafet ve çanta da satın alıyor.



, lüks çantaları ile davetlerde boy gösteriyor.



Stili ile adından söz ettiren , ikinci el modasını yakından takip ediyor.



, ikinci el moda furyasına kapılan isimlerden...

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