Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki 'Amiral Battı Kaçıyorusss' oyununun galasına eşi Levent Veziroğlu ile katıldı. İkili, galada böyle poz verdi. Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki 'Amiral Battı Kaçıyorusss' oyununun galasına eşi Levent Veziroğlu ile katıldı. İkili, galada böyle poz verdi.
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