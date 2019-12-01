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  • 01.12.2019
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, eşi ile "" oyununun galasına katıldı

Ünlü oyuncu , önceki akşam 'ndeki "" oyununun galasına eşi ile katıldı. İkili, galada böyle poz verdi.

Sanat aşkına
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ndeki "Amiral Battı Kaçıyorusss" oyununun galasına eşi Levent Veziroğlu ile katıldı. İkili, galada böyle poz verdi.

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