Sosyetik Gamze Keçeli, önceki gün oğlu Yaman ile gezintiye çıktı. Keçeli, araçta oğluyla eğlenceli selfie'ler yapıp stres attı. Minik Yaman'ın annesini taklit etmesi ise gülümsetti.
Sosyetik Gamze Keçeli, önceki gün oğlu Yaman ile gezintiye çıktı. Keçeli, araçta oğluyla eğlenceli selfie'ler yapıp stres attı. Minik Yaman'ın annesini taklit etmesi ise gülümsetti.
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