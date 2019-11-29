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  • 29.11.2019
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Sosyetik 'nin oğlu 'ı taklit etmesi gülümsetti

Sosyetik , önceki gün oğlu ile gezintiye çıktı. Keçeli, araçta oğluyla eğlenceli selfie'ler yapıp stres attı. Minik Yaman'ın annesini taklit etmesi ise gülümsetti.

Yaman taklit

Sosyetik Gamze Keçeli, önceki gün oğlu Yaman ile gezintiye çıktı. Keçeli, araçta oğluyla eğlenceli selfie'ler yapıp stres attı. Minik 'ın annesini taklit etmesi ise gülümsetti.

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