21 yaşında dolar milyarderi olan Kylie Jenner, adını taşıyan kozmetik firmasının yüzde 51'ini ABD devi Coty'ye sattı. 600 milyon doları cebine attı. Güzel model, Kylie Cosmetics'in kreatif direktörlüğünü sürdürecek.
21 yaşında dolar milyarderi olan Kylie Jenner, adını taşıyan kozmetik firmasının yüzde 51'ini ABD devi Coty'ye sattı. 600 milyon doları cebine attı. Güzel model, Kylie Cosmetics'in kreatif direktörlüğünü sürdürecek.
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