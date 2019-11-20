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Makyaj zengini! ’a 600 milyon dolar

21 yaşında dolar milyarderi olan , adını taşıyan kozmetik firmasının yüzde 51'ini devi Coty'ye sattı. 600 milyon doları cebine attı. Güzel model, 'in kreatif direktörlüğünü sürdürecek.

Makyaj zengini
21 yaşında dolar milyarderi olan , adını taşıyan kozmetik firmasının yüzde 51'ini devi Coty'ye sattı. 600 milyon doları cebine attı. Güzel model, 'in kreatif direktörlüğünü sürdürecek.

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