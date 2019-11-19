Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filminin çekimleri 17 Ekim'de Konya'da başladı. Film için 14 milyon TL bütçe harcandı. Başrollerinde Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran gibi isimlerin yer aldığı 'Malazgirt: 1071' filminin setinde bol bol Konya'ya özgü etli ekmek tüketildi.

ŞUBAT 2020'DE VİZYONDA



Başrol oyuncusu Vildan Atasever, projeden çok memnun olduğunu söyledi.



Filmde Sultan Alparslan karakterini Cengiz Coşkun canlandırıyor.