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  • 19.11.2019
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'Malazgirt 1071: ' filminin çekimleri 'da başladı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği Malazgirt 1071: filminin çekimleri 17 Ekim'de 'da başladı. Film için 14 milyon TL bütçe harcandı.

Dev bütçe dev yapım

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği Malazgirt 1071: filminin çekimleri 17 Ekim'de 'da başladı. Film için 14 milyon TL bütçe harcandı. Başrollerinde Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran gibi isimlerin yer aldığı 'Malazgirt: 1071' filminin setinde bol bol Konya'ya özgü etli ekmek tüketildi.

ŞUBAT 2020'DE VİZYONDA


Başrol oyuncusu Vildan Atasever, projeden çok memnun olduğunu söyledi.


Filmde Sultan Alparslan karakterini Cengiz Coşkun canlandırıyor.

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