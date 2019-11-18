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Dünyaca ünlü şarkıcı 27 sene sonra Türk hayranlarıyla buluştu

Dünyaca ünlü şarkıcı , önceki akşam tam 27 sene sonra Türk hayranlarıyla 'da buluştu. Tam 10 bin kişinin akın ettiği konserde büyük alkış alan yıldız, "Unutmamanız gereken tek şey hayalllerinizden vazgeçmemek" dedi.

10 bin kişilik koro

Dünyaca ünlü şarkıcı Bryan Adams, önceki akşam tam 27 sene sonra Türk hayranlarıyla 'da buluştu. Tam 10 bin kişinin akın ettiği konserde büyük alkış alan yıldız, "Unutmamanız gereken tek şey hayalllerinizden vazgeçmemek" dedi.

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