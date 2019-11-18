Dünyaca ünlü şarkıcı Bryan Adams, önceki akşam tam 27 sene sonra Türk hayranlarıyla Ülker Sports Arena'da buluştu. Tam 10 bin kişinin akın ettiği konserde büyük alkış alan yıldız, "Unutmamanız gereken tek şey hayalllerinizden vazgeçmemek" dedi.