Bir şampuan markasının reklam yüzü olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, önceki gün soluğu Azerbaycan'da aldı. Bakü'deki tanıtım davetine katılan güzel oyuncu, Nedret Taciroğlu tasarımı mini elbisesi ve YSL marka ayakkabılarıyla çok şıktı. Güzelliğiyle de göz kamaştıran Demet Özdemir'e Azeri hayranları gece boyunca yoğun ilgi gösterdi
- Saklambaç
- 17.11.2019
- Gazete
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