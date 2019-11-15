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yeni parçası 'Beni Bırakma'yı görücüye çıkard

Başarılı besteci ve şarkıcı , yeni parçası 'Beni Bırakma'yı görücüye çıkardı. Kurtçu, sözü ve müziği kendisine ait şarkının klibinde ise en doğal haliyle kamera karşısına geçti

En doğal Cansu...
Başarılı besteci ve şarkıcı Cansu Kurtçu, yeni parçası 'Beni Bırakma'yı görücüye çıkardı. Kurtçu, sözü ve müziği kendisine ait şarkının klibinde ise en doğal haliyle kamera karşısına geçti

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