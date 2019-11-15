Başarılı besteci ve şarkıcı Cansu Kurtçu, yeni parçası 'Beni Bırakma'yı görücüye çıkardı. Kurtçu, sözü ve müziği kendisine ait şarkının klibinde ise en doğal haliyle kamera karşısına geçti Başarılı besteci ve şarkıcı Cansu Kurtçu, yeni parçası 'Beni Bırakma'yı görücüye çıkardı. Kurtçu, sözü ve müziği kendisine ait şarkının klibinde ise en doğal haliyle kamera karşısına geçti
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