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  • 14.11.2019
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'' dizisinin yıldızı eşi keyifli halleriyle dikkat çekti

TRT'deki '' dizisinin yıldızı , önceki akşam eşi ile Etiler'de objektife yansıdı. Da Mario adlı mekanda baş başa yemek yiyen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Sultan gezmede

TRT'deki 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin yıldızı Bülent İnal, önceki akşam eşi Melis Tüysüz ile Etiler'de objektife yansıdı. Da Mario adlı mekanda baş başa yemek yiyen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Doğan SAVAŞ

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