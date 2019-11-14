TRT'deki 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin yıldızı Bülent İnal, önceki akşam eşi Melis Tüysüz ile Etiler'de objektife yansıdı. Da Mario adlı mekanda baş başa yemek yiyen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
TRT'deki 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin yıldızı Bülent İnal, önceki akşam eşi Melis Tüysüz ile Etiler'de objektife yansıdı. Da Mario adlı mekanda baş başa yemek yiyen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
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