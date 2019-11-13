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  • 13.11.2019
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kendini yalanladı

'in aşk hayatı Sırp basınının markajında... Sırp basını, şarkısında "Bir adama ihtiyacım yok" diyen popçunun aşkının bittiğini ima etti. Jahovic "Özel hayatımla ilgili haberlere dava açmadım" diyerek de kendini yalanladı.

Pinokyo Emina

Emina Jahovic'in aşk hayatı Sırp basınının markajında... Sırp basını, şarkısında "Bir adama ihtiyacım yok" diyen popçunun Sadettin Saran aşkının bittiğini ima etti.

Jahovic "Özel hayatımla ilgili haberlere dava açmadım" diyerek de kendini yalanladı.


Jahovic, geçen yıl Sadettin Saran'la aşkını ilk kez duyuran TAKVİM'e dava açmıştı.

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