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  • 09.11.2019
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140 milyon lira öde kral ol! Sahibi bakın kim çıktı...

Bir süre önce Emirgan'da 140 milyon TL'ye satışa çıkan 11 odalı köşkün sahibi, merak konusu oldu. Sarayı andıran evin ünlü işadamı 'a ait olduğu ortaya çıktı.

140 milyon lira öde kral ol
Geçtiğimiz gün internet satış sitesi sahibinden.com'da görücüye çıkan bir ilan, dikkat çekti... Boğaz'ın gözdesi Emirgan'da satışa çıkarılan köşk, tam 11 oda ve 2 bin 500 metrekareye sahip. Açık ve kapalı yüzme havuzlarıyla hamamın da bulunduğu sarayı andıran köşkün satış fiyatı ise tam 140 milyon TL olarak belirlendi. Herkes, bu evin kime ait olduğunu merak etti.

Boğaz'daki bu görkemli malikanenin sahibi milyoner işadamı Sudi Özkan çıktı. Bir dönem 'de açtığı casino ve kumarhanelerle tanınan Özkan, geçtiğimiz yıllarda kiraladığı malikaneyi şimdi ise satmaya karar verdi. Duvar ve tavanlarındaki detaylarıyla dikkat çeken görkemli malikaneye Katar, Dubai ve İranlı birkaç ailenin talip olduğu öğrenildi.



25 yıllık bina, dekorasyonuyla adeta bir müzeyi andırıyor.



Banyodaki musluklar ve küvet de altın kaplama.



Lüks köşkün içerisinde hamam da var.

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