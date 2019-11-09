140 milyon lira öde kral ol! Sahibi bakın kim çıktı...

Geçtiğimiz gün internet satış sitesi sahibinden.com'da görücüye çıkan bir ilan, dikkat çekti... Boğaz'ın gözdesi Emirgan'da satışa çıkarılan köşk, tam 11 oda ve 2 bin 500 metrekareye sahip. Açık ve kapalı yüzme havuzlarıyla hamamın da bulunduğu sarayı andıran köşkün satış fiyatı ise tam 140 milyon TL olarak belirlendi. Herkes, bu evin kime ait olduğunu merak etti.
Boğaz'daki bu görkemli malikanenin sahibi milyoner işadamı Sudi Özkan çıktı. Bir dönem Türkiye'de açtığı casino ve kumarhanelerle tanınan Özkan, geçtiğimiz yıllarda kiraladığı malikaneyi şimdi ise satmaya karar verdi. Duvar ve tavanlarındaki altın kaplama detaylarıyla dikkat çeken görkemli malikaneye Katar, Dubai ve İranlı birkaç ailenin talip olduğu öğrenildi.
25 yıllık bina, dekorasyonuyla adeta bir müzeyi andırıyor.
Banyodaki musluklar ve küvet de altın kaplama.
Lüks köşkün içerisinde hamam da var.
Boğaz'daki bu görkemli malikanenin sahibi milyoner işadamı Sudi Özkan çıktı. Bir dönem Türkiye'de açtığı casino ve kumarhanelerle tanınan Özkan, geçtiğimiz yıllarda kiraladığı malikaneyi şimdi ise satmaya karar verdi. Duvar ve tavanlarındaki altın kaplama detaylarıyla dikkat çeken görkemli malikaneye Katar, Dubai ve İranlı birkaç ailenin talip olduğu öğrenildi.
25 yıllık bina, dekorasyonuyla adeta bir müzeyi andırıyor.
Banyodaki musluklar ve küvet de altın kaplama.
Lüks köşkün içerisinde hamam da var.
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