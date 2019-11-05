Estetik fırtınası, meğer bambaşka boyutlara taşınmış! Yüzleri kadar vücutlarına da estetik yaptıran bazı sosyetikler, yeni görüntülerini gururla (!) sergilemek için bazı fotoğrafçılara çırılçıplak pozlar veriyormuş. Hatta bu öyle yaygınlaşmış ki; bazı estetik merkezleri müşterilerine cerrahi operasyonların yanında 'fotoğraf çekimi' de hediye ediyormuş. Ancak bu trend, bazı sosyetiklerin başına büyük dert açacak gibi! Kariyerini Londra'da sürdüren bir Türk fotoğrafçı, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelip bir grup sosyetiğin estetik sonrası çırılçıplak fotoğraflarını çekmiş. Geçtiğimiz hafta fotoğrafları müşterilerine teslim etmek için ülkemize gelen fotoğrafçı, günlük kiralık bir daire tutmuş. Birkaç saatliğine evden çıkan fotoğrafçı, geri döndüğünde dizüstü bilgisayarının da olduğu birçok kişisel eşyasının çalındığını fark etmiş. Fotoğrafçı, eşyalarının peşine düşerken; sosyetikleri "Ya fotoğraflarımız oraya çıkarsa" korkusu sarmış



Fotoğraf temsilidir.

EŞLERİNDEN HABERSİZ POZLAR

Kim Kardashian ve Jennifer Lopez'e özenip çıplak pozlar veren bazı sosyetikler, bunu da eşlerinden sır gibi saklıyor.



Türk fotoğrafçı, sosyetik müşterilerini "Bilgisayarım şifreli, benden başka kimse açamaz" diye rahatlatmaya çalışıyormuş...