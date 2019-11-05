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  • 05.11.2019
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İş dünyası sahnede!

başladı. "İŞ'İN KOMİĞİ", Zorlu'da sahneye çıktı. İş kadını , Mudo'nun kurucusu ve Borusan eski CEO'su , Kamal'ın moderatörlüğünde unutulmaz bir gece yaşattı.

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