İş dünyası sahnede!

İstanbul Komedi Festivali başladı. "İŞ'İN KOMİĞİ", Zorlu'da sahneye çıktı. İş kadını Leyla Alaton, Mudo'nun kurucusu Mustafa Taviloğlu ve Borusan eski CEO'su Agah Uğur, Doğa Rutkay Kamal'ın moderatörlüğünde unutulmaz bir gece yaşattı.
İstanbul Komedi Festivali başladı. "İŞ'İN KOMİĞİ", Zorlu'da sahneye çıktı. İş kadını Leyla Alaton, Mudo'nun kurucusu Mustafa Taviloğlu ve Borusan eski CEO'su Agah Uğur, Doğa Rutkay Kamal'ın moderatörlüğünde unutulmaz bir gece yaşattı.
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