Eylül'de annesi Suzan Yontunç'un ölüm haberiyle sarsılan Eda Taşpınar, dün Instagram'da hüzün dolu bir paylaşım yaptı. "Son üç ayında onunla yaşadıklarımı yazmaya hazır değilim. İyi değilim ama tabi ki iyi olacağım" diyen ikoncan, annesinin günlüğüne yazdığı şu satırları paylaştı:

"Martıları ben boyadım siyahlara, ilkbaharı ben dönüştürdüm sonbahara, Mutlulukları ben çevirdim acılara. Sımsıcak dursan da karşımda; içim dışım buz tutuyor. Yavaş yavaş göçüyorum bambaşka diyarlara..."