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  • 05.11.2019
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'dan hüzün dolu paylaşım... ‘Huzurla uyu anne’

Eylül'de annesi Suzan Yontunç'un ölüm haberiyle sarsılan , dün 'da hüzün dolu bir paylaşım yaptı. Eda Taşpınar, üç ay önce kaybettiği annesine ‘Huzurla uyu anne’ diye seslendi...

Huzurla uyu anne

Eylül'de annesi Suzan Yontunç'un ölüm haberiyle sarsılan Eda Taşpınar, dün 'da hüzün dolu bir paylaşım yaptı. "Son üç ayında onunla yaşadıklarımı yazmaya hazır değilim. İyi değilim ama tabi ki iyi olacağım" diyen ikoncan, annesinin günlüğüne yazdığı şu satırları paylaştı:

"Martıları ben boyadım siyahlara, ilkbaharı ben dönüştürdüm sonbahara, Mutlulukları ben çevirdim acılara. Sımsıcak dursan da karşımda; içim dışım buz tutuyor. Yavaş yavaş göçüyorum bambaşka diyarlara..."

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