Fenerbahçeli yıldız futbolcu Serdar Aziz, önceki akşam eşi Tuğçe Aziz ile birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.
Baş başa yemek yiyen ikilinin, keyfi de oldukça yerindeydi.
DOĞAN SAVAŞ
Fenerbahçeli yıldız futbolcu Serdar Aziz, önceki akşam eşi Tuğçe Aziz ile birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.
Baş başa yemek yiyen ikilinin, keyfi de oldukça yerindeydi.
DOĞAN SAVAŞ
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