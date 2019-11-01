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Fenerbahçeli  ve eşi 'den baş başa yemek

Fenerbahçeli yıldız futbolcu , önceki akşam eşi ile birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Baş başa yemek yiyen ikilinin, keyfi de oldukça yerindeydi.

Baş başa yemek

Fenerbahçeli yıldız futbolcu Serdar Aziz, önceki akşam eşi Tuğçe Aziz ile birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.


Baş başa yemek yiyen ikilinin, keyfi de oldukça yerindeydi.

DOĞAN SAVAŞ

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