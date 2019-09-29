Yakışıklı oyuncu, tam bir yıl önce yeni rolü için hazırlıklara başladı. Bir yandan saçlarını uzattı; diğer yandan da kılıç kullanma ve at binme dersleri aldı. Planlı bir şekilde çalışarak kendisini tam anlamıyla yeni rolüne adadı. Bu süreçte ise birçok ülkeden reklam teklifi aldı. Ancak tüm enerjisini; eşine, Nisan'da doğan oğlu Karan'a ve diziye verdiği için reklam dünyasına ara vermek zorunda kaldı. Bu sebeplerden dolayı teklifleri kabul etmediğini açıkladı. Özçivit, son reklam teklifini ise büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu Dubai'den aldı. Dubaili bir firma, 10 milyon liralık bebek bezi reklamı için Özçivit'in kapısını çaldı. Ancak oyuncu, yoğun geçen çalışmalar dolayısıyla bu teklifi de geri çevirmek zorunda kaldı.



BURASI ROMANYA



Burak Özçivit gittiği her ülkede izdihama neden oluyor.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM