Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.09.2019
  • Gazete

'ın yıldızı tüm enerjisini diziye verdi... 10 milyon liralık teklifi reddetti!

atv’de yayınlanacak olan dizisinin başrol oyuncusu , li bir firmadan çocuk bezi reklamı için teklif aldı. Ancak yoğun geçen çalışmalar nedeniyle 10 milyon liralık iş anlaşmasını olumsuz yanıtladı.

10 milyonluk ret!

Yakışıklı oyuncu, tam bir yıl önce yeni rolü için hazırlıklara başladı. Bir yandan saçlarını uzattı; diğer yandan da kılıç kullanma ve at binme dersleri aldı. Planlı bir şekilde çalışarak kendisini tam anlamıyla yeni rolüne adadı. Bu süreçte ise birçok ülkeden reklam teklifi aldı. Ancak tüm enerjisini; eşine, Nisan'da doğan oğlu Karan'a ve diziye verdiği için reklam dünyasına ara vermek zorunda kaldı. Bu sebeplerden dolayı teklifleri kabul etmediğini açıkladı. Özçivit, son reklam teklifini ise büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu Dubai'den aldı. li bir firma, 10 milyon liralık bebek bezi reklamı için Özçivit'in kapısını çaldı. Ancak oyuncu, yoğun geçen çalışmalar dolayısıyla bu teklifi de geri çevirmek zorunda kaldı.


BURASI ROMANYA


Burak Özçivit gittiği her ülkede izdihama neden oluyor.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDiriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit tüm enerjisini diziye verdi... 10 milyon liralık teklifi reddetti!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri