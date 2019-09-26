İzmırli spor eğitmeni Burak Gacemer'le 2011 yılında evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, bizden biri olup çıktı. Önceki gün eşiyle dünyaca ünlü yıldız Will Smith'in başrolündeki 'İkizler Projesi' filminin ön gösterimi için Budapeşte'nin yolunu tutan ünlü oyuncu, etkinliğe eli boş gitmedi. Güzel model, 11 Ekim'de vizyona girecek olan filmin yıldızı Will Smith'in doğum gününün de kutlandığı etkinlikte Türk yanını konuşturdu.



Smith, Larissa'nın çeyrek altın hediyesiyle kahkahaya boğuldu.

YENGE GÜLDÜRDÜ

Larissa, 51 yaşına giren yıldıza doğum günü hediyesi olarak çeyrek altın taktı. Gacemer, ABD'li oyuncuya Türkçe "Maşallah Türkiye, tü tü tü" dedirterek de güldürdü. Hollywood yıldızına Türkçe öğreten Brezilyalı güzel model, bu anları sosyal medyada paylaştı. Gacemer'in bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



ABD'li yıldız, göğsündeki çeyrek altınla Brezilyalı modelin eşiyle de hatıra pozu verdi.