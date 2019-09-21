transferiyle olay olanyıldızyıldakazanacağıücretiyle de gündemyaratmıştı. Galatasaray taraftarınınFalcao kadar ilgi gösterdiği birdiğer isim iseoldu. Dünyacaünlü futbolcunun üç çocuğununannesiİstanbul'a adım atar atmazrestoranlardan giyim markalarınakuaförlerden kozmetikmarkalarına kadargirdi.Instagram'daLorelei Taron,kendisine gelen reklam içeriklipaylaşım tekliflerine kayıtsızkalmadı.