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  • 21.09.2019
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Falcao Ailesi para basıyor! gelen reklam tekliflerine kayıtsız kalmadı

Falcao gibi eşi da ’de para basmaya başladı. ’ın güzel yengesi, gelen reklam tekliflerine kayıtsız kalamadı. Arjantinli şarkıcı, ’da reklam içerikli paylaşımlara start verdi.




Galatasaray'a transferiyle olay olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, yılda kazanacağı en az 5 milyon Euro'luk ücretiyle de gündem yaratmıştı. Galatasaray taraftarının Falcao kadar ilgi gösterdiği bir diğer isim ise Arjantinli şarkıcı Lorelei Taron oldu. Dünyaca ünlü futbolcunun üç çocuğunun annesi 31 yaşındaki yenge, İstanbul'a adım atar atmaz restoranlardan giyim markalarına kuaförlerden kozmetik markalarına kadar birçok firmanın yakın markajına girdi. Instagram'da 1 milyon takipçi sayısını aşan Lorelei Taron, kendisine gelen reklam içerikli paylaşım tekliflerine kayıtsız kalmadı.

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