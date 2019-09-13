Kısa süre önce gönlünü kendinden 21 yaş küçük spor hocası Dinç Aydoğdu'ya kaptıran Hande Ataizi'den ilk aşk paylaşımı geldi. 46 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün aşkıyla Bebek'ten yaptığı selfie'yi "Spor sonrası" notuyla paylaştı.



Ataizi ile genç aşkı, tanıştıkları spor salonunda sürekli antrenman yapıyor.

Geçtiğimiz gün de ilişkisi hakkında ilk kez konuşan Ataizi, "Çok mutluyum" diyerek ikinci baharını yaşadığını itiraf etmişti. İlişkisini sosyal medyada ilan eden Hande Ataizi'nin aksine Dinç Aydoğdu'dan henüz aşk paylaşımı gelmedi.



Bir çocuk annesi Ataizi, düzenli spor sayesinde gençlere taş çıkartıyor.