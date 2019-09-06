Abd'li gazeteci Benjamin Harvey ile 5 buçuk yıllık evliliğini geçen yıl bitiren Hande Ataizi, aşk orucunu bozdu. 5 yaşındaki oğulları Leon'a rağmen Harvey'le boşanan güzel oyuncu, gönlünü Dinç Aydoğdu adlı gence kaptırdı. 46 yaşındaki oyuncuyla kendinden 21 yaş küçük aşkı, önceki gün Nişantaşı'nda ilk kez Snobmagazin objektifine yakalandı.



Ünlü oyuncu, kendinden 21 yaş küçük sevgilisiyle önceki gün Nişantaşı'nda böyle görüntülendi.

Yeni aşkıyla ilk kez görüntülenen Ataizi, ilişkiyle ilgili soruları sessiz bıraktı. Aşkları kısa süre önce filizlenen ikilinin ilişkilerinin nasıl başladığı da ortaya çıktı. Ortak noktaları spor olan çiçeği burnunda ikilinin, aşklarının bu sayede başladığı öğrenildi.

ORTAK NOKTALARI SPOR...

Spor salonundan çıkmayan oyuncu, iddiaya göre Marmara Spor Akademisi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aydoğdu'dan özel ders alıyor. Ataizi de oyunculuk eğitimi alan aşkına yardımcı oluyor. Bu arada Ataizi'nin kendinden yaşça küçük birine kaptırması ise "Hande'nin gençlik sırrı belli oldu" yorumu yaptırdı.