Ünlü oyuncu Hande Erçel'in güzelliği Murat Dalkılıç'ı şair etti. Popçu, Erçel'in kirpiğinin güzelliğini 'Müjgan' şarkısına taşıdı. Dalkılıç, aşkına yazdığı şarkıyı geçtiğimiz günlerde Harbiye'de görücüye çıkarmıştı.



Şarkının çıkış hikayesini Harbiye konserinde 5 bin kişiyle paylaşan Dalkılıç, romantikliğiyle alkışları topladı.

KİRPİĞİNE VURULDU

Popçu, aşkının gözlerinin içine bakarak seslendirdiği şarkının şu sözleriyle Erçel'i mest etmişti: "Yerlere göklere sığdıramaz ki bu delinin yüzünü sevdim / Yanağının orta yerindeki gamzesi pes muadili yok / Gözün kirpiğin güzelliğin için böyle bir müjgan yok / Sen insansan diğerleri ne?"



Kirpiğinin güzelliğiyle Murat Dalkılıç'ın aklını başından alan 26 yaşındaki oyuncu, hanımefendi duruşuyla da hayranlarından övgü dolu yorumlar alıyor.

MURAT'IN UYUYAN GÜZELİ

Dalkılıç'ın bu romantik sözleri nasıl kaleme aldığı da ortaya çıktı. Erçel uyurken güzelliğine vurulan popçu, şu itirafı yaptı: "Geçen yıl albüm yapmaya karar verdiğim zaman şarkı yazmak istedim. Ama bir türlü ilham gelmedi. Sonra bir gün yatarken bir baktım, Hande uyuyor. O kadar güzel uyuyor ki gamzeleri falan çıkıyor. Şarkı da o anda çıktı.