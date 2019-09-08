New York Moda Haftası'nın en çok ses getiren etkinliklerinden biri önceki gece New York'taki Plaza Otel'de yapıldı. Dünyaca ünlü moda dergisi Harper's Bazaar'ın 'İkonlar Partisi'ne katılım oldukça yoğundu. Moda, sinema ve müzik dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu geceye, bazı isimler Türk tasarımcıların elbiseleriyle katıldı.

'Altın Barbie' lakaplı olarak da bilinen model Jasmine Sanders ile Amerikalı şarkıcı Kehlani, ünlü modacımız Nedret Taciroğlu'nun hazırladığı kostümlerle geceye damga vurdu...





Kehlani





Metin Hara'yla olan ilişkisini bitirdikten sonra Türk işadamı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima da gecede boy gösterdi. Seksi yıldız, şıklığı ve güzelliğiyle herkesi büyüledi.





Davetliler, Jasmine Sanders'ın kostümünü hayranlıkla inceledi.









Nedret Taciroğlu