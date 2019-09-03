Taş Bebek lakaplı sanatçı Gönül Yazar (83) 1.5 yıl önce yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. Gizli ilişkiyi TAKVİM ortaya çıkardı. İkili arasındaki 32 yaşlık fark ise tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Mağden'in para için Gönül Yazar ile birlikte olduğunu yazdı. Ünlü sanatçı da ilişkisi çok konuşulunca dün bir magazin programına katıldı. Yazar, 'Sevgiliniz iş kuracağım bana borç para verir misin diye yaklaşırsa tavrınız ne olur?' şeklindeki soruya "Canım feda ona ama o böyle şey yapmaz" dedi ve bombayı patlattı: Belki iki tane yer almadığımız (mezar) ne malum. Aldık veya alacağız. Orada bile benimle yatmak istiyor. Bütün hikaye benim yaşımın ondan büyük olması. Benim hiçbir kusurum yok. Biz sadece birbirimizi aldatırsak bu ilişki biter. Rüzgar beni çok kıskanıyor, telefonumu karıştırıyor...



ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERDİ

Yazar, sevgilisinin asla çocuk istemediğini ve istemeyeceğini belirtti.