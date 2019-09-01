ABD'Lİ yönetmen Quentin Tarantino'nun son filmi Bir Zamanlar Hollywood'da, sinema salonlarındaki yerini aldı. Filmi bu kadar ünlü yapan şüphesiz yönetmeni kadar Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio ikilisinin de başrolde yer almasıydı.

Film, Türkiye'de ilk üç gününde rekor bir izleyici sayısına ulaştı. Buna rağmen filmi eleştirenler de vardı. Onlardan birisi, oyuncu Nurgül Yeşilçay'dı. Ünlü oyuncu, sinemadan çıktıktan sonra filmle ilgili düşüncelerini şöyle anlattı: "Allah aşkına anlayan biri söylesin Tarantino bu filmi niye yapmış? Nooluyo? Ben ne izledim şimdi!