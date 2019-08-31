Elde var Dior! Ünlülerin çanta zevki ortak

Ünlü lüks moda markası Dior'un 'Book Tote' olarak adlandırdığı el çantası, ünlü isimlerin gözdesi oldu. İlk kez 2018-2019 İlkbahar- Yaz Koleksiyonu'yla tanıtılan model, o günden bu yana hayran sayısını iyice artırdı. Ünlü yıldızların, iş kadınlarının, sosyetenin gözdesi olan çanta, kanvas kumaşından imal ediliyor. Çeşitli renk ve desenlerde üretilen çantaya, isteyenler isimlerini de yazdırabiliyor. Bunun için ayrıca bir ödeme yapmak gerekiyor. Günlük kullanıma yönelik çantanın fiyatı ise yeni koleksiyonda 2 bin 100 (13 bin 560 lira) ile 2 bin 350 euro (15 bin 174 lira) arasında değişiyor. Deri olan model ise 2 bin 900 euroya (18 bin 725 lira) sunuluyor. Book Tote seven isimler arasında Miranda Kerr, Naomi Campbell, Işıl Reçber ve Selma Çilek Çiftçi yer alıyor.







Yasemin Masis







Siren Ertan Kayalar







Rihanna







Jessica Alba







Charlize Theron​







Jennifer Lawrence