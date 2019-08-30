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  • 30.08.2019
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Fiziğiyle büyüleyen formunun sırrını paylaştı

Kusursuz fiziğiyle büyüleyen , sırrını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu önceki gün spor öncesi kahvesine 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı koyduğu kahveyi içti.

Çiçek gibi formül

Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Dilan Çiçek Deniz, sırrını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu önceki gün spor öncesi kahvesine 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı koyduğu kahveyi içti. Ünlü oyuncu, bu sayede vücuttaki yağ yakımını hızlandırdığını belirtti.

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