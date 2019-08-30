Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Dilan Çiçek Deniz, sırrını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu önceki gün spor öncesi kahvesine 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı koyduğu kahveyi içti. Ünlü oyuncu, bu sayede vücuttaki yağ yakımını hızlandırdığını belirtti.
Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Dilan Çiçek Deniz, sırrını açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu önceki gün spor öncesi kahvesine 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı koyduğu kahveyi içti. Ünlü oyuncu, bu sayede vücuttaki yağ yakımını hızlandırdığını belirtti.
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